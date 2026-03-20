Более 1,1 тысячи детских лагерей открыются в Нижегородской области этим летом

1121 детский лагерь откроется этим летом в Нижегородской области. Это на 1,3% больше, чем в прошлом году, заявил министр образования региона Михаил Пучков.
В это число входят здоровительные, профильные, творческие, палаточные и городские лагеря дневного пребывания по всему региону.
Напомним, что в 2025 году Нижегородская область стала лучшим регионом России по организации отдыха и оздоровления в детских лагерях.
