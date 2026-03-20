Билеты в театр в обеих столицах Казахстана подорожали более чем в полтора раза

По итогам 2025 года объём оказанных услуг в сфере театральной деятельности достиг 46,5 млрд тг, увеличившись более чем в 3 раза по сравнению с 2016-м (14,3 млрд тг). На протяжении всего периода наблюдалась положительная динамика, за исключением 2020 года, когда из-за пандемии было зафиксировано сокращение на 3,4%. Уже в 2021-м рынок начал восстанавливаться, а в 2022 и 2023 годах рост приобрёл ускоренный характер, демонстрируя годовые темпы более 20%-30%. В последние два года динамика несколько стабилизировалась, однако рынок продолжает расширяться.
При этом доля театральной деятельности в структуре всех услуг в сфере творчества, искусства и развлечений уменьшается. Если в 2020 году она достигала почти половины (49,6%), то к 2025-му сократилась до 26,6%. Это указывает на опережающее развитие других сегментов индустрии развлечений, на фоне которых услуги театров постепенно теряют удельный вес, несмотря на рост абсолютных показателей.
Значительная часть театральных услуг ожидаемо сосредоточена в городской местности: на селе объём составил всего 6,2 млн тг, сократившись за год на 42%.
Ценовая динамика в секторе также претерпела значительные изменения. В 2024 году цены на театральные услуги оставались практически неизменными от месяца к месяцу, что свидетельствует о стабильной ценовой политике. Однако уже в 2025-м наблюдался резкий рост волатильности: отдельные месяцы демонстрировали скачки более чем на 10%, наряду с кратковременными снижениями. В январе и феврале текущего года цены выросли на 0,2% в каждом из месяцев.
По итогам февраля 2026-го цены на услуги театров увеличились сразу на 39,5% по сравнению с февралём прошлого года, что является крайне высоким значением. Особенно заметным было удорожание в обеих столицах: в Астане — на 63,8%, в Алматы — в полтора раза. В ряде регионов при этом было зафиксировано отсутствие роста цен, что подчёркивает серьёзную территориальную дифференциацию: спрос на театральные услуги сосредоточен преимущественно в крупных городах. Так, суммарно почти половина всех театров страны располагаются в Алматы (22) и Астане (10). В большинстве же регионов действует от одного до трёх театров, что ограничивает доступ населения к культурным услугам и усиливает дисбаланс между регионами и мегаполисами.
Из 74 театров 59 находятся в государственной собственности. Частный сектор представлен лишь 15 театрами, причём основную его часть (13 из 15) составляют индивидуальные предприниматели, что свидетельствует о низком уровне институционального развития частной театральной индустрии. Крупные частные игроки на рынке практически отсутствуют.
Производственные показатели отрасли отражают восстановление до «докоронакризисных» значений без выхода на новый уровень. Количество новых театральных постановок за период с 2022 по 2024 год колебалось в диапазоне от 340 до 400. После уменьшения в 2016—2019 годах и резкого падения в 2020-м до 266 постановок отрасль восстановилась, однако так и не вышла на устойчивую траекторию роста. В 2024 году было поставлено 392 новых спектакля, что сопоставимо с докризисным уровнем. При этом общее количество прошедших спектаклей составило 2,5 тыс., что позволяет говорить о достаточно интенсивной эксплуатации существующего репертуара.
Таким образом, казахстанские театры в целом восстановились после пандемии и продолжают наращивать выручку. Вместе с тем часть этого роста объясняется удорожанием билетов, а не расширением репертуара: количество новых постановок остаётся примерно на том же уровне, что и до кризиса. Театры по-прежнему сосредоточены преимущественно в крупных городах, большинство из них принадлежат государству, а доля театральных услуг в общем объёме сферы развлечений постепенно уменьшается.