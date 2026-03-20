Билеты в театр в обеих столицах Казахстана подорожали более чем в полтора раза

По итогам февраля 2026-го цены на услуги театров увеличились сразу на 39,5% по сравнению с февралём прошлого года, что является крайне высоким значением. Особенно заметным было удорожание в обеих столицах: в Астане — на 63,8%, в Алматы — в полтора раза. В ряде регионов при этом было зафиксировано отсутствие роста цен, что подчёркивает серьёзную территориальную дифференциацию: спрос на театральные услуги сосредоточен преимущественно в крупных городах. Так, суммарно почти половина всех театров страны располагаются в Алматы (22) и Астане (10). В большинстве же регионов действует от одного до трёх театров, что ограничивает доступ населения к культурным услугам и усиливает дисбаланс между регионами и мегаполисами.