Ростовская область предложила включить исторический парк «Россия — моя история» в программу «Пушкинская карта»

Губернатор Юрий Слюсарь поддержал инициативу о включении в проект «Пушкинская карта» мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». С инициативой расширить перечень культурных объектов, доступных школьникам по «Пушкинской карте», прозвучало 19 марта на расширенном заседании правительства под председательством главы региона Юрия Слюсаря.
Как доложил заместитель губернатора Андрей Фатеев, региональный миникульт обратился в федеральное ведомство и предложил добавить в программу «Пушкинская карта» исторический мультимедийный парк «Россия — моя история». Ростовская область стала одним из первых регионов, выступивших с такой инициативой.
«Прорабатывайте этот вопрос. Поддерживаю инициативу. Это значит, что еще больше школьников посетят исторический парк, а там действительно есть что посмотреть», — сказал Юрий Слюсарь.
Другая важная тема заседания касалась сохранения исторической памяти.
На Дону продолжат приводить в порядок памятники и воинские захоронения. В прошлом году завершён ремонт 11 объектов. К патриотической акции «Дон помнит», инициированной губернатором, присоединились более 28 тысяч неравнодушных жителей.
«Акция “Дон помнит” не должна заканчиваться. Мы провели её вместе с жителями к 80-летию Великой Победы, но важно, чтобы люди продолжали заботиться о памятниках и воинских захоронениях не только в преддверии юбилейных дат, а постоянно и по велению сердца. Таких примеров уже много», — сказал губернатор.
