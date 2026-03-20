На интерактивной карте акции «Сад памяти» появились 19 точек в Красноярском крае

На интерактивной карте Международной акции «Сад памяти» появились первые даты и места посадок деревьев. Так, на территории Красноярского края нанесено уже 19 точек. До наступления лета на территории детского сада в Минусинске лесники вместе с местными жителями планируют высадить липы, 1 500 саженцев сосны появятся в Канске и еще 100 молодых елей посадят в селе Нарва Манско-Уярского округа. Наши педагоги и студенты по традиции присоединятся к акции, чтобы почтить память героев. Центральным событием в техникуме станет торжественная высадка елей и кедров на городской набережной Дивногорска, — поделилась директор Дивногорского техникума лесных технологий Ольга Сквознякова. Организаторы сообщают, что всем участникам на месте будут выданы инвентарь и посадочный материал, также специалисты дадут советы о правильной высадке растений. Добавим, что акция «Сад памяти» проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Напомним, что около 30 млн саженцев хвойных деревьев вырастят в Красноярском крае.