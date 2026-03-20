Telegram не встал на правильный путь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роскомнадзор сообщил о продолжении нарушений российского законодательства мессенджером Telegram. В ведомстве отметили, что в приложении продолжают работать каналы с запрещенной информацией, включая призывы к экстремистской деятельности.
Для легальной работы на территории РФ администрация Telegram обязана исполнять установленные требования, пишет ИА «Север-Пресс».
По данным Роскомнадзора, 17 марта модераторы заблокировали 114 тысяч каналов, а с начала 2026 года было удалено более десяти миллионов каналов с запрещенным контентом.
