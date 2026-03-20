Росавиация разрешила работу волгоградского аэропорта

Волгоградский аэропорт возвращается к привычному режиму работы после снятия Росавиацией всех ограничений.

Волгоградский аэропорт возвращается к привычному режиму работы после снятия Росавиацией всех ограничений.

О приостановке полетов на фоне действующего в регионе режима беспилотной опасности в аэропорту «Сталинград» сообщили сегодня в 1:26. Такие же ограничения наложили на работу воздушной гавани Геленджика. О том, что пассажиры могут готовиться к вылету в пункты назначения, Росавиация объявили в 7:22.

Сегодня утром в аэропорту задерживается лишь один рейс до Шарм-эль-Шейха. Остальные самолеты вылетят из Гумрака по расписанию.