Росавиация разрешила работу волгоградского аэропорта

О приостановке полетов на фоне действующего в регионе режима беспилотной опасности в аэропорту «Сталинград» сообщили сегодня в 1:26. Такие же ограничения наложили на работу воздушной гавани Геленджика. О том, что пассажиры могут готовиться к вылету в пункты назначения, Росавиация объявили в 7:22.