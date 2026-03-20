Puma подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Ранее французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в России несколько товарных знаков. Заявки подали ещё в 2024 году, а регистрацию завершили в марте 2026 года. В перечень вошли обозначения, связанные с одеждой, аксессуарами и другими категориями товаров. Срок действия прав установлен до 2034 года.