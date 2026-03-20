Сибиряки обсудили, мог ли конфликт внутри семьи стать причиной пропажи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 20 марта, ФедералПресс. Жители Сибири с недоверием отнеслись к новой озвученной гипотезе о том, что причиной исчезновения туристов Усольцевых мог стать конфликт внутри семьи. Своим мнением они поделились в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

«Сложно это все, если учесть, что Ирина с детства была другой», — отмечает Анатолий.

Читатели не исключают, что у кого-то со стороны могли быть свои счеты с пропавшими.

«Могла ли кого-то из знакомых раздражать Ирина, чтобы он хотел ей навредить?», — рассуждает Наталья Б.

Сибиряки высказывают и свои версии произошедшего.

«Усольцев как будто предчувствовал, что что-то может пойти не так во время путешествия по тайге — без оптимизма в этот раз собирался в поход, нехотя. И, как показали дальнейшие события, был абсолютно прав», — поделилась Татьяна П.

Другие по-прежнему придерживаются теории о побеге за рубеж.

«Найдутся за границей живехоньки», — ожидает Любовь Н.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, психолог раскрыла «второе дно» в отношениях пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Напомним, семья Усольцевых вместе с маленькой дочерью Ариной пропала в конце сентября во время короткой туристической прогулки в Красноярском крае. Несмотря на масштабные поиски, которые возобновлялись в начале этого года, следов семьи обнаружить не удалось.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Светлана Возмилова.