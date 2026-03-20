Французский офицер раскрыл расположение авианосца через фитнес-приложение

Французский военный во время утренней пробежки со смарт-часами случайно раскрыл местонахождение авианосца «Шарль де Голль». Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в Le Monde.
По данным издания, офицер загрузил свой маршрут по палубе корабля в фитнес-приложение Strava. В результате пользователи Сети смогли вычислить точные координаты судна.
На данный момент «Шарль де Голль» находится к северо-западу от Кипра, примерно в 100 километрах от турецкого побережья.
Сам инцидент произошел утром 13 марта. В этот день офицер пробежал по палубе более семи километров, потратив на это около 35 минут.
Его Garmin Forerunner 955 зафиксировал трек, и публичный профиль в Strava сделал эти данные доступными любому пользователю интернета.
О нахождении корабля в Средиземном море стало известно еще 1 марта. «Шарль де Голль» — единственный действующий авианосец, состоящий на вооружении французской армии.
Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4».