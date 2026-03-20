Сотрудницы почты не дали мошенникам обмануть пенсионерку в Чунском районе

IrkutskMedia, 20 марта. В Чунском районе полицейские поощрили двух работниц почтового отделения Татьяну Юкал и Ларису Пунтус за бдительность. Женщины остановили пенсионерку 1941 года рождения от перевода денег на сомнительный адрес. Пожилая сибирячка сохранила 240 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, оператор почтовой связи обратилась в дежурную часть ОМВД России «Чунский». Женщина рассказала, что пенсионерка планировала перевести почти четверть миллиона рублей сомнительному адресату.
Внимательная сотрудница, обслуживающая пожилую клиентку, заподозрила неладное и предположила, что женщина стала жертвой мошенников. Оператор начала убеждать сибирячку отказаться от перевода денег. В это время другая сотрудница почты вызвала сотрудников полиции. Прибывшие на место полицейские вместе с работниками почты пресекли попытку мошенничества в отношении пенсионерки.
Руководство Отдела МВД России «Чунский» выразило признательность сотрудницам почты за бдительность и активное содействие в предотвращении преступления. Женщинам вручили благодарственные письма и цветы.
К сожалению, совершение преступления не всегда удаётся предотвратить. Ранее агентство сообщало, что в Ангарске 67-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и перевела им 3,7 млн рублей. Инцидент произошёл после серии звонков от лжесотрудников служб доставки, портала Госуслуг (6+) и силовых структур. Аферисты действовали под предлогом защиты счетов и убедили пенсионерку перевести деньги, чтобы якобы предотвратить их кражу.