Под Ростовом водитель заплатил штраф и публично извинился за проезд на «красный»

Нарушителя ПДД из Таганрога вычислили по видеозаписи в интернете.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге задержали водителя, который проехал на запрещающий сигнал светофора и «засветился» в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Видеозапись, на которой водитель «Форд Фокуса» мчится на «красный», была размещена очевидцами в социальных сетях. Дорожные полицейские установили личность нарушителя ПДД — им оказался 36-летний местный житель.

В отношении мужчины составили административный материал — теперь ему предстоит заплатить полторы тысячи рублей штрафа. Кроме того, нарушителю предложили публично признать свою вину.

— Сегодня 19 марта я совершил проезд на красный сигнал светофора из-за того, что торопился. Впредь обязуюсь не допускать таких нарушений, потому что это может повлечь опасность для жизни людей, — произнес водитель перед камерой.

