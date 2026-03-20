Наурыз коже: как приготовить и сколько это стоит в Казахстане

По традиции в блюдо добавляют как минимум семь ингредиентов — каждый из них несёт особый смысл: здоровье, изобилие, долголетие и удачу. Корреспондент BAQ.KZ разобрался, как готовят наурыз коже и сколько это обходится.
Что входит в наурыз коже.
В классическом варианте в блюдо добавляют 7 основных ингредиентов:
вода мясо соль масло мука, пшено или пшеница молоко или айран злаки (рис, ячмень, кукуруза).
Сегодня рецепты могут отличаться — некоторые добавляют лапшу, картофель или дополнительные крупы. В целом каждая семья готовит наурыз коже по своему вкусу.
Как его готовят.
Процесс приготовления довольно простой:
мясо варят в воде на медленном огне затем его нарезают и возвращают в бульон добавляют крупы (рис, пшено, ячмень) кладут соль и масло в конце вливают молоко или айран все вместе доводят до готовности.
Готовое блюдо должно получиться густым и сытным.
Сколько стоит наурыз коже.
Цены могут отличаться в зависимости от региона, но в среднем:
мясо (1 кг) — 3000−4000 тенге молоко или айран (1 л) — 500−700 тенге крупы (рис, пшено, кукуруза, ячмень) — около 2000 тенге масло — 500−1000 тенге соль, вода — минимально.
Общая стоимость: примерно 6000−8000 тенге.
Этого хватает на большой казан, рассчитанный на 6−10 человек.
Например, в одном из магазинов на левом берегу Астаны:
белая кукуруза — 1680 тенге за кг жёлтая кукуруза — 980 тенге маш — 1600 тенге рис — от 400 тенге за кг.
В чем смысл блюда.
Наурыз коже — это не просто еда, а символ достатка, обновления и добрых пожеланий.
По традиции в этот день в каждом доме готовят это блюдо и угощают гостей. Это проявление гостеприимства, щедрости и единства.
Несмотря на простые ингредиенты, наурыз коже имеет глубокий смысл и остаётся одним из главных символов казахской культуры.