Первая экранизация книги умершей красноярской писательницы Анны Джейн выходит в прокат (видео)

Напомним, Анна Джейн (настоящее имя Анна Потапкина) — самый издаваемый автор в России на протяжении уже нескольких лет. Она родилась и жила в Красноярске, скончалась в 2023 году в возрасте 35 лет из-за проблем со здоровьем. За свою карьеру она написала 55 книг в жанре young adult (литература для подростков), которые издаются тиражами больше, чем у Достоевского и других классиков.