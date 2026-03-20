Первая экранизация книги умершей красноярской писательницы Анны Джейн выходит в прокат (видео)

С 26 марта в кино выходит экранизация книги красноярской писательницы Анны Джейн «Твое сердце будет разбито». Фильм имеет рейтинг 16+.
Согласно аннотации, мелодрама повествует об ученице старших классов Полине, которая сталкивается с буллингом в школе. Справиться с этим ей помогает хулиган по прозвищу Барс — бунтарь, который согласился притвориться ее парнем, чтобы защитить от нападок. В результате у подростков вспыхивают настоящие чувства, но быть вместе им мешают их семьи и одноклассники.
Режиссер картины — Михаил Вайнберг. Он выступал постановщиком сериалов «Мама-детектив», «Метод Фрейда», «Тест на беременность». За производство картины отвечают кинокомпания «Ол Медиа Компани», онлайн-кинотеатр START и «Свердловская киностудия» при поддержке Фонда кино.
Главные роли исполняют Вероника Журавлева (известна по ролям в фильме «Плакса» и сериале «Папины дочки. Новые»), а также Даниэль Вегас (настоящее имя Даниил Черкас, снимался в украинском сериале «Школа»).
Напомним, Анна Джейн (настоящее имя Анна Потапкина) — самый издаваемый автор в России на протяжении уже нескольких лет. Она родилась и жила в Красноярске, скончалась в 2023 году в возрасте 35 лет из-за проблем со здоровьем. За свою карьеру она написала 55 книг в жанре young adult (литература для подростков), которые издаются тиражами больше, чем у Достоевского и других классиков.
Историю становления и успеха писательницы, воспоминания друзей, близких и поклонников Newslab собрал в большой статье.
