Минпросвещения попросило включить образовательные ресурсы в «белые списки»

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в пятницу, 20 марта, сообщил, что ведомство направило в Минцифры предложение включить образовательные сайты и цифровые сервисы в так называемые «белые списки».
— В случаях замедления доступа к сети интернет одна из важнейших задач — обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других категорий граждан к необходимым образовательным платформам. Для этого сформирован перечень ресурсов, доступ к которым гарантированно сохраняется. Мы предлагаем включить в него сервисы Минпросвещения России, — сказал Кравцов.
Как он написал в своем блоге в МАХ, в перечень планируется добавить официальный сайт министерства, цифровые сервисы для учеников, педагогов и родителей, а также профильные платформы, включая «Цифровую образовательную среду ДПО», конструкторы учебных программ и ряд государственных образовательных ресурсов.
