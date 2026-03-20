В Красноярске откроется выставка «Акварели Сибири»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 20 марта по 20 апреля в Доме кино в Красноярске будет работать персональная выставка «Акварели Сибири» художницы Риммы Фаткулан — лауреата краевого фестиваля-конкурса «Русь мастеровая».
Римма Фаткулан — художник из Железногорска, педагог-организатор Школы космонавтики и член Союза акварелистов России. На протяжении более десяти лет она участвует в фестивале «Русь мастеровая», который называет важной частью своей творческой биографии.
В экспозиции представлены работы, выполненные в технике акварели, в том числе «по-сырому». В центре внимания автора — сибирская природа, прежде всего цветочные мотивы. Особое место занимают образы полевых цветов, передающие краткость и насыщенность сибирского лета.
Как отмечает художница, акварель для нее — это «честный диалог с материалом», в котором важны одновременно свобода и сосредоточенность, позволяющие зафиксировать ускользающее мгновение, сообщает Дом работников просвещения Красноярска.
Вход свободный, 0+.