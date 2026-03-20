Таможня Беларуси сказала об изменении базы запретов и ограничений для товаров

Белорусская таможня сообщила об изменении базы запретов и ограничений для товаров, провозимых через границу.
Так, на сайте ГТК обновлена справочная база «Запреты и ограничения», с помощью которой можно проверить наличие ограничительных мер в отношении перемещаемых через границу товаров. С помощью кода классификации в базе можно узнать о запрете, ограничениях для товаров, а также о необходимых документах для подтверждения соблюдения запретов.
— База включает информацию о мерах нетарифного и технического регулирования, экспортного контроля, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных и иных мерах, — рассказали в комитете.
