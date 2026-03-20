Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент вручил орден горнолыжнице из Байкальска за четыре медали Паралимпиады

Варвара Ворончихина завоевала медали во всех дисциплинах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Президент Владимир Путин наградил победителей и призеров XIV Паралимпийских зимних игр в Италии. Среди них и Варвара Ворончихина из Байкальска. Глава государства вручил ей орден Дружбы за высокие спортивные достижения, волю к победе и целеустремленность.

— Особый класс показала Варвара Ворончихина. Самая молодая в нашей команде, она открыла счет побед российской сборной на Играх, завоевала медали во всех дисциплинах. Два золота, серебро и бронза — это просто прекрасно, великолепный дебют, — отметил Владимир Путин.

Президент также напомнил, что впервые за 12 лет над паралимпийским пьедесталом поднялся российский флаг и прозвучал гимн страны. Это заслуга спортсменов.

Кстати, первый наставник, заслуженный тренер России по горным лыжам и заслуженный работник физической культуры Юрий Пешков рассказал КП-Иркутск о том, как началась спортивная карьера Ворончихиной.