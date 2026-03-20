На Дону нанесут 5,5 тысячи километров дорожной разметки

В этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Ростовской области планируют обновить разметку на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения общей протяженностью порядка 5,5 тысячи километров. Кроме того, в целях повышения безопасности на опасных участках трасс будет установлено около 700 метров дорожных барьерных ограждений. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Алена Беликова.