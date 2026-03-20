На Дону нанесут 5,5 тысячи километров дорожной разметки

В этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Ростовской области планируют обновить разметку на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения общей протяженностью порядка 5,5 тысячи километров. Кроме того, в целях повышения безопасности на опасных участках трасс будет установлено около 700 метров дорожных барьерных ограждений. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Алена Беликова.
Учитывая климатические особенности, подрядные организации приступят к непосредственному выполнению работ по нанесению разметки и установке ограждений сразу после наступления стабильно благоприятных погодных условий.
Алена Беликова подчеркнула, что такие профилактические меры напрямую влияют на снижение аварийности и повышение качества дорожного движения в регионе.
— Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» позволяет нам системно подходить к вопросам безопасности. Нанесение новой разметки и установка барьерных ограждений на опасных участках — это прямые инвестиции в сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. Стремимся к тому, чтобы к концу дорожного сезона жители и гости региона ощутили существенное повышение уровня безопасности на трассах, — подчеркнула замглавы региона.
Обновление дорожной разметки и установка ограждений — это стандартная, но крайне необходимая процедура, которая обеспечивает лучшую видимость дорожного полотна, помогает водителям ориентироваться в темное время суток и на сложных участках, тем самым снижая риск дорожно-транспортных происшествий.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.