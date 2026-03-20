Премьер Бельгии заявил, что его брат направлял деньги диссидентам в СССР

Премьер Бельгии заявил, что его семья активно помогала украинцам еще в советское время.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Барт де Вевер выступил с заявлением, подчеркнув личную связь своей семьи с Украиной и отвергнув обвинения в недостаточной поддержке Киева.

По словам главы бельгийского правительства, его семья активно помогала украинцам еще в советское время. В частности, он рассказал, что его брат переправлял средства в СССР на территорию современной Украины для поддержки диссидентов. Кроме того, после войны его отец одним из первых пересек границу, чтобы создать гуманитарную организацию.

«Я мог бы рассказать вам истории о моей семье на Украине, которые очень яркие… Поэтому идея, что я не являюсь искренне проукраинским, довольно оскорбительна, даже на эмоциональном уровне», — заявил он.

Де Вевер отметил, что с детства был тесно связан с украинской общиной. По его словам, украинские семьи часто бывали у них дома, приезжая на работу и заработки.

Заявление прозвучало в ответ на критику после его недавних высказываний о необходимости для Евросоюза возобновить диалог с Россией по украинскому вопросу и со временем нормализовать отношения после завершения конфликта.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево раскритиковал Де Вевера за призыв к нормализации отношений с Москвой. Он назвал такие заявления «сигналом слабости».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше