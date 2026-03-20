Пожар произошел на НПЗ в порту Эль-Ахмади после удара беспилотника

Иран атаковал беспилотниками нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в кувейтском порту Эль-Ахмади. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила Кувейтская нефтяная корпорация (KPC).
Удар по предприятию произошел утром. Внутри одного из блоков завода начался пожар. Несмотря на это, пострадавших среди сотрудников нет. Возгорание было локализовано, передает агентство KUNA в X.
В этот же день Иран впервые задействовал против Израиля ракетный комплекс последнего поколения под названием Nasrallah. Данный этап военной операции был приурочен к памятным мероприятиям.
Кроме того, подразделения КСИР произвели волну ударов по объектам в Израиле и базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в качестве мести за убийство верховного лидера Али Хаменеи.
Помимо этого, истребителю армии США F-35 пришлось совершить посадку на территории одной из военных баз на Ближнем Востоке. Это произошло из-за повреждений, которые нанесла иранская армия.
Иранское агентство IRIB, в свою очередь, сообщало, что в начале марта иранские системы ПВО якобы ликвидировали американский истребитель F-15 в небе над иракским городом Басра.