Пожар произошел на НПЗ в порту Эль-Ахмади после удара беспилотника

Иран атаковал беспилотниками нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в кувейтском порту Эль-Ахмади. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила Кувейтская нефтяная корпорация (KPC).

Удар по предприятию произошел утром. Внутри одного из блоков завода начался пожар. Несмотря на это, пострадавших среди сотрудников нет. Возгорание было локализовано, передает агентство KUNA в X.

В этот же день Иран впервые задействовал против Израиля ракетный комплекс последнего поколения под названием Nasrallah. Данный этап военной операции был приурочен к памятным мероприятиям.

Кроме того, подразделения КСИР произвели волну ударов по объектам в Израиле и базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в качестве мести за убийство верховного лидера Али Хаменеи.

Помимо этого, истребителю армии США F-35 пришлось совершить посадку на территории одной из военных баз на Ближнем Востоке. Это произошло из-за повреждений, которые нанесла иранская армия.

Иранское агентство IRIB, в свою очередь, сообщало, что в начале марта иранские системы ПВО якобы ликвидировали американский истребитель F-15 в небе над иракским городом Басра.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше