Красноярец получил срок за ограбление пенсионера в лифте (видео)

В Красноярске суд вынес приговор местному жителю за ограбление пенсионера в лифте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
Напомним, инцидент произошел в октябре 2025 года. Выпивший 64-летний житель Красноярска не смог самостоятельно добраться с ул. Маерчака до своего дома на ул. Северо-Енисейской. Он предложил незнакомым мужчинам 500 рублей, чтобы они сопроводили его до квартиры на такси. Те согласились и подвезли пенсионера до дома.
В лифте один из мужчин заметил под олимпийкой пенсионера золотую цепь и задумал ограбление. На 4-м этаже он дал знак взглядом своему 35-летнему приятелю. Тот, ранее судимый за угон, грабежи и кражи, ответил кивком. Затем он оттеснил пенсионера к стене лифта, расстегнул кофту и сорвал цепь резким движением. По словам потерпевшего, несмотря на опьянение, он заметил, как сообщники постоянно переглядывались.
После ограбления злоумышленники скрылись, заложили цепь в ломбард за 162 тыс. рублей и разделили деньги пополам. Оперативники изъяли у них 138 тыс. рублей, однако ущерб от преступления составил 260 тыс. рублей.
«Суд признал исполнителя грабежа виновным в грабеже (пп. “а”, “д” ч. 2 ст. 161 УК РФ) и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично: в счет возмещения материального ущерба взыскано 121 тыс. рублей и 100 тыс. рублей компенсации морального вреда», — уточнили в краевой прокуратуре.
Инициатор кражи проходит военную службу, поэтому уголовное дело в отношении него приостановлено.
