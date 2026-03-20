Росгвардейцы уничтожают позиции ВСУ с помощью дронов на харьковском направлении

На харьковском направлении военнослужащие 116-й бригады Росгвардии ведут непрерывную боевую работу. Основная задача подразделений — воздушная разведка и огневое поражение сил противника. С помощью беспилотников различных типов российские бойцы вскрывают замаскированные позиции, бронетехнику и маршруты передвижения ВСУ на расстоянии до нескольких десятков километров. При обнаружении целей расчеты оперативно наносят удары, в том числе с использованием дронов-камикадзе и FPV-беспилотников, что обеспечивает высокую точность поражения. Боевые действия на направлении не прекращаются ни днем, ни ночью.