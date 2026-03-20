Конкурс на получение субсидий объявил минсельхоз Красноярского края

В Красноярском крае стартовал отбор на получение финансовой поддержки для растениеводческих хозяйств. Заявки принимают до 9 апреля. Субсидия выделяется за счет федеральных средств, предприятия могут компенсировать часть затрат на проведение агротехнологических работ при выращивании зерновых, зернобобовых, кормовых сельскохозяйственных культур, картофеля и овощей открытого грунта. Например, — приобретение ГСМ, удобрений, средств защиты растений. Сумма средств, компенсирующих затраты на выращивание зерновых, зернобобовых и кормовых культур, в этом году составит 101 млн рублей, в 2025 году по этому направлению было выделено 62,9 млн рублей. На поддержку производства картофеля и овощей выделено 31,7 млн рублей, — уточняют в региональном министерстве сельского хозяйства. Итоги отбора станут известны в апреле. Также месторождение ниобия, фосфора и вермикулита в Красноярском крае выставлено на аукцион.