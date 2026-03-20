На юбилей Иркутска впервые проведут Кубок России по многоборью ГТО

Иркутск готовится отметить 365-летние! В городе 6 и 7 июня пройдет множество мероприятий, в том числе впервые состоится Кубок России по многоборью ГТО. Соревнования разделят на две категории: для профессиональных спортсменов и представителей силовых структур. Интерактивные площадки развернут у дворца спорта «Труд», где сибиряки смогут проверить свои силы. Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды — Иркутск» рассказал директор МАУ «Праздник» Антон Титков.
— Кроме того, организаторы ведут переговоры о проведении соревнований по фиджитал-спорту. Этот вид объединяет цифровой и физический форматы, а победителя определяют по сумме очков в обоих этапах, — добавил спикер.
Ожидается, что гостем площадки станет кто-то из известных спортсменов Иркутской области — участников шоу «Титаны». Среди возможных гостей олимпийский чемпион по бобслею Алексей Негодайло, футболист Федор Кудряшов или боец ММА Анатолий Надратовский. Но детали еще обсуждают.
