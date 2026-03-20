На юбилей Иркутска впервые проведут Кубок России по многоборью ГТО

Иркутск готовится отметить 365-летние! В городе 6 и 7 июня пройдет множество мероприятий, в том числе впервые состоится Кубок России по многоборью ГТО. Соревнования разделят на две категории: для профессиональных спортсменов и представителей силовых структур. Интерактивные площадки развернут у дворца спорта «Труд», где сибиряки смогут проверить свои силы. Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды — Иркутск» рассказал директор МАУ «Праздник» Антон Титков.