От астрологии до равноденствия

20 марта — день, когда в календаре встретились стремление к счастью, астрономическое равновесие, забота о планете и тайны звёзд. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем четырём праздникам, чтобы вы могли пожелать близким счастья, напомнить о гармонии природы, поздравить с Днём Земли или порадовать тех, кто верит в силу гороскопов.
Международный день счастья.
20 марта во всём мире отмечается Международный день счастья — праздник, учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН 12 июля 2012 года по инициативе Джейма Илайена, который до этого вёл многолетнюю кампанию по его принятию. В резолюции ООН счастье признано «фундаментальной человеческой целью» и призывом к правительствам создавать условия для благополучия всех людей.
Именно 20 марта публикуется Всемирный доклад о счастье.
День весеннего равноденствия.
20 марта 2026 года в 17:46 по московскому времени наступает День весеннего равноденствия — астрономическое событие, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария в Северное, знаменуя начало астрономической весны.
В этот день продолжительность дня и ночи почти сравнивается во всём мире, а Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе. С древних времён равноденствие символизирует обновление природы, равновесие и гармонию.
День Земли.
20 марта отмечается День Земли — праздник, который имеет два официальных уровня: именно в этот день проходит с 1971 года Ооновская традиция, связанная с миротворческой и гуманистической миссией, в то время как экологический День Земли празднуют 22 апреля.
Точных данных о появлении второго «Дня Земли» нет, но согласно одной из теорий, именно 20 марта учёные задумались о необходимости бережного отношения к нашему общему дому.
Международный день астрологии.
20 марта также отмечается Международный день астрологии, учреждённый в 1993 году Ассоциацией астрологической сети (AFAN) и приуроченный ко дню весеннего равноденствия. Считается, что именно в этот момент Солнце входит в первый знак зодиака — Овна, что символизирует начало нового астрологического года.
Праздник объединяет астрологов и энтузиастов по всему миру, которые проводят лекции, семинары и консультации, обсуждают значение звёзд и составляют прогнозы.