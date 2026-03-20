Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: над регионами страны уничтожили 26 беспилотников ВСУ

В Минобороны отчитались о 26 беспилотниках, сбитых за ночь над регионами России. Несмотря.

В Минобороны отчитались о 26 беспилотниках, сбитых за ночь над регионами России. Несмотря на действовавший режим беспилотной опасности, Волгоградскую область очередной налет обошел стороной.

Больше половины БПЛА самолетного типа войска ПВО уничтожили в небе над Краснодарским краем. Еще шесть летательных аппаратов перехватили над Черным морем.

По два беспилотника ВСУ минувшей ночью сбили в Белгородской области и в Крыму. В Брянской и Ростовской областях уничтожили по одному смертоносному аппарату.

Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области более семи часов. В 1:26 Росавиация ограничила работу аэропорта. К своей привычной работе воздушная гавань вернулась в 7:22.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше