Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поздравление Руслана Болотова с праздником Ураза-байрам

Уважаемые иркутяне! Поздравляю мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрам!

Источник: НИА Байкал

Этот древний праздник символизирует торжество духовных ценностей, напоминает о важности семьи и дружбы, милосердия и взаимопомощи, веры и надежды, которые являются опорой во всех добрых начинаниях. Он призывает с особым уважением, бережно относиться к истории и традициям.

Байкальский муфтият на протяжении многих лет вносит весомый вклад в поддержание межнационального мира в столице Прибайкалья, где в согласии живут представители разных вероисповеданий.

Желаю всем, кто отмечает Ураза-байрам, здоровья, мира, спокойствия и благополучия!

Мэр Иркутска Руслан Болотов.