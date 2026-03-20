Поздравление Руслана Болотова с праздником Ураза-байрам

Этот древний праздник символизирует торжество духовных ценностей, напоминает о важности семьи и дружбы, милосердия и взаимопомощи, веры и надежды, которые являются опорой во всех добрых начинаниях. Он призывает с особым уважением, бережно относиться к истории и традициям.
Байкальский муфтият на протяжении многих лет вносит весомый вклад в поддержание межнационального мира в столице Прибайкалья, где в согласии живут представители разных вероисповеданий.
Желаю всем, кто отмечает Ураза-байрам, здоровья, мира, спокойствия и благополучия!
Мэр Иркутска Руслан Болотов.