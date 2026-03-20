В Самаре создали программу для оценки качества кабельной продукции

САМАРА, 20 марта. /ТАСС/. Ученые-электротехники Самарского политеха создали и запатентовали программу для кабельной промышленности, позволяющую оценивать качество изделий и предотвращать брак на производстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.
«Научный коллектив Самарского политеха под руководством доктора технических наук, завкафедрой “Теоретическая и общая электротехника” Владимира Козловского разработал программное обеспечение, которое позволяет непрерывно анализировать устойчивость производственных процессов. На программу получено свидетельство о государственной регистрации», — сообщили в вузе.
Как пояснили в политехе, на кабельном производстве важно соблюдение таких параметров, как толщина изоляции, сопротивление токопроводящей жилы, геометрические размеры. Но статистические методы контроля процессов (SPC), которые применяют в автопроме и ряде других отраслей промышленности для обеспечения качества продукции и предотвращения брака, в отечественной кабельной промышленности не нашли широкого распространения. Из-за этого страдает стабильность качества, ведь не всегда удается своевременно заметить отклонения от нормативных значений.
Ученые Самарского политеха создали программу, в которую интегрировали контрольную карту Шухарта — график изменения во времени параметров определенного процесса. За счет этого можно отслеживать значения, наиболее близкие или далекие от эталонного показателя. «Политеховцы настроили карту Шухарта таким образом, чтобы она фиксировала характеристики каждого изделия, показывая качество производимой продукции в динамике. Она замечает только ухудшения — когда разброс между эталонным значением и реальным становится слишком большим. Это значительно экономит время специалистов: не нужно анализировать “здоровые” колебания процесса, сигнал поступает только тогда, когда действительно есть повод для беспокойства», — пояснили в вузе.
Отмечается, что программа может работать как с реальными данными измерений контролируемых параметров с производства, так и с симуляционными, когда программа генерирует выборки с заданными характеристиками и моделирует гипотетические технологические процессы. Разработку выполнили в рамках развития самарской научной школы управления качеством продукции машиностроительных производств.