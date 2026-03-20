В Самаре создали программу для оценки качества кабельной продукции

Ученые Самарского политеха создали программу, в которую интегрировали контрольную карту Шухарта — график изменения во времени параметров определенного процесса. За счет этого можно отслеживать значения, наиболее близкие или далекие от эталонного показателя. «Политеховцы настроили карту Шухарта таким образом, чтобы она фиксировала характеристики каждого изделия, показывая качество производимой продукции в динамике. Она замечает только ухудшения — когда разброс между эталонным значением и реальным становится слишком большим. Это значительно экономит время специалистов: не нужно анализировать “здоровые” колебания процесса, сигнал поступает только тогда, когда действительно есть повод для беспокойства», — пояснили в вузе.