Кент: Израиль боялся сделки США с Ираном и пытался помешать этому

Тель-Авив боялся заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном и всеми силами пытался сорвать ее. Об этом в YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона заявил Джо Кент, покинувший должность руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Нацразведки США из-за войны с Ираном.
«Израиль боялся, что президент Трамп сможет заключить сделку, которая привела бы к некой нормализации в отношениях с Ираном. Израиль в действительности заботит вопрос смены режима. Они хотели добиться начала этой войны настолько быстро, насколько только возможно», — сказал он.
При этом покинувший высокий пост американский чиновник выразил уверенность, что Штаты могли бы договориться с иранскими властями. Израиль же добивался уничтожения любой возможности заключения договора.
Напомним, в администрации США были неприятно удивлены, когда Джо Кент решил объявить о своем уходе не втихую, а оформив заявление на официальном бланке, предав свою отставку такой широкой огласке.