Сильнейшая магнитная буря ошеломила волгоградцев

Волгоградцы жалуются на головную боль, слабость и плохое самочувствие. Причина — магнитная буря, которая сегодня ночью стала самой сильной за последние 2 месяца.
Прогноз по геомагнитной обстановке пересчитывали несколько раз. Каждый раз данные ужесточались. Сейчас ученые предполагают: период возмущений продлится около 6 суток — до вторника, 24 марта 2026 года.
Наиболее сильные события ждут с 19 по 21 марта. В эти же даты, что и в январе, на Землю придут два крупнейших выброса плазмы. Именно в эти дни самочувствие может ухудшиться сильнее всего.
Далее, с 22 по 24 марта, будет наблюдаться более слабый «хвост» от влияния корональных дыр.
Тем, кто ощущает на себе воздействие геомагнитных излучений, стоит учитывать: пик активности придется на середину недели. После 21 марта интенсивность бури начнет спадать.
Ранее сообщалось об опасной весенней аллергии в период таяния снега.