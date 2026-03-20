Ростовская команда забирает «золото» международных соревнований

Источник: НИА Ростов

В Москве прошёл первый этап интернационального турнира по акробатическому рок-н-роллу «Стань Чемпионом!».

Участниками турнира стали более 300 спортсменов из 16 стан: Армении, Афганистана, Белоруссии, Венгрии, Германии, Грузии, Египта, Испании, Казахстана, Китая, Республики Молдова, Монголии, Словакии, Турции, Узбекистана и России.

Медали разыгрывались в пяти дисциплинах. В номинации Формейшн (женщины) блистательное выступление ростовской команды Baker’s Dozen принесло воспитанницам Спортивной школы «Гребной канал “Дон” — золотые медали.

Искренне поздравляем спортсменок и их тренера Юлию Митяеву с успехом, надеемся, что ростовчанки продемонстрируют свой высокий уровень и на следующих этапах!

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше