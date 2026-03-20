Названа самая высокооплачиваемая профессия в России в 2026 году

В 2026 году самой высокооплачиваемой специальностью на рынке труда в России стал автомаляр. Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, средний заработок мастеров превысил отметку в 180 тысяч рублей в месяц.

Аналитики подсчитали, что работодатели готовы платить квалифицированным специалистам по окраске автомобилей в среднем 181 596 рублей ежемесячно. Примечательно, что всего за год аппетиты компаний выросли на 38 процентов — еще недавно предложения были значительно скромнее.

Эксперты поясняют, что такие мастера особенно востребованы в автосервисах и на станциях техобслуживания, где ценятся филигранная точность, аккуратность и владение современными технологиями покраски. Впрочем, итоговая сумма в кошельке автомаляра сильно зависит от его опыта, региона проживания и конкретных условий труда.

Вторую строчку в рейтинге самых денежных профессий заняли сварщики. Им работодатели готовы платить в среднем 167 132 рубля. Замыкают тройку лидеров монолитчики — специалисты по бетонным работам, чей средний предлагаемый доход зимой 2026 года составил 163 076 рублей.

Ранее сообщалось, что Минздрав прорабатывает вопрос о включении в ОМС гигиены полости рта для детей.

