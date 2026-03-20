Дятлова назвала «стресс» причиной водопада кипятка, хлынувшего на Московский проспект

Рабочим пришлось заменить 7,5 м теплоцентрали.

Источник: Клопс.ru

Причиной лопнувших труб, из которых поток кипятка хлынул на Московский проспект около лицея № 23, стал износ металла. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава Калининграда Елена Дятлова в пятницу, 20 марта.

«Трубам уже более полувека, этот и соседние участки стоят у предприятия в планах на обновление, но так уж вышло, что приступили к нему сегодня. Дневные и ночные температуры воздуха весной колеблются с высокой амплитудой, из-за этого приходится постоянно регулировать температуру теплоносителя, подобный “стресс” всегда негативно сказывается на ветхих трассах», — написала Дятлова.

Рабочие заменили 7,5 м теплоцентрали на повреждённом участке на ул. Вагнера. По словам глава Калининграда, утром тепло должно начать поступать в дома горожан. Если батареи в квартирах останутся холодными, жильцам нужно сообщить об этом в свою УК, чтобы специалисты стравили попавший в систему воздух.

Коммунальная авария на ул. Вагнера произошла днём 19 марта. В результате ЧП 46 жилых домов остались без горячей воды.