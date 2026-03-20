Нарколог Тюрин назвал пять самых опасных видов алкоголя

Безопасных алкогольных напитков не существует, однако некоторые из них наносят вред организму быстрее остальных. О них рассказал врач-нарколог, заведующий отделением клиники «АЛКОМЕД» Андрей Тюрин.
— Самое опасное — даже не алкоголь в прямом смысле, а суррогаты. Вместо этилового спирта в них часто содержится метанол. Летальная доза — всего 50−100 миллилитров, — отметил эксперт.
На втором месте расположились алкогольные энергетики. По словам врача, кофеин маскирует опьянение. При этом сам человек начинает терять контроль, а сердце работает в «рваном ритме».
Опасность также представляют шампанское и игристые вина. Тюрин объяснил, что такой алкоголь сразу всасывается в кровь, поэтому интоксикация наступает быстро.
Среди других опасных напитков — пиво. Эксперт подчеркнул, что при употреблении напитка создается сильная нагрузка на сердце. Фитоэстрогены в составе вызывают ожирение, импотенцию и бесплодие.
— Виски, коньяк, бурбон. «Благородные» напитки содержат конгенеры — побочные продукты брожения и выдержки в бочках. Печени приходится расщеплять весь букет химии, — цитирует его «Чепионат.ru».
В России с 2027 года начнет действовать новый ГОСТ на пиво, который заменит устаревший стандарт 2012 года. Что изменится и для чего нужны нововведения, разбиралась «Вечерняя Москва».