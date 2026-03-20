Киновечер в Башне: норильчанам покажут фильмы участников SiberiaDOC 2025

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Общественно-культурный центр «Башня» в предстоящие выходные станет местом кинодокументалистики. 22 марта на ее площадке пройдет кинопоказ трех фильмов — участников Международного фестиваля документального кино SiberiaDOC 2025.
Показ в Башне станет частью Эха Международного кинофестиваля SiberiaDOC 2025, которое пройдет с 14 по 30 марта 2026 года. В рамках программы показы состоятся как минимум на 10 площадках Сибирского федерального округа — в Красноярском крае, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях.
В Норильске к киновечеру присоединится продюсер проекта Антон Киселев.
С ним участники киновечера обсудят фильмы и поговорят о современной кинодокументалистике. Эксперт расскажет об отличиях игрового и документального кино, его функциях и жанровом разнообразии.
В ходе киновечера в Норильске любители документального кино увидят фильм «Нечужие», режиссер Нина Изотова (18+), который поднимает важную социальную тему — рассказывает о судьбах женщин, оказавшихся в заключении за убийство своих мужей, зачастую в результате домашнего насилия, и их возвращении к жизни после освобождения.
Фильм стал лауреатом главного приза зрительского жюри SiberiaDOC.
Также вниманию норильчан будет представлена картина «Теплая жизнь», режиссер Никита Журавлев (18+). Это трогательная история о взаимоотношениях внука и бабушки, где тепло человеческой близости помогает преодолеть одиночество и найти опору в прошлом и настоящем. Фильм получил Приз международного общества «Рыбаки & Охотники» на кинофестивале «Горький fest».
Для юных зрителей организаторы привезли фильм «Колхандра», режиссера Кирилл Верхозин (12+) о детском воображении и силе творчества: юная героиня пытается воплотить в жизнь собственную фантастическую историю, сталкиваясь с реальностью и взрослением. Фильм отобран в параллельную программу МКФ SiberiaDOC, куда вошли самые лучшие, громкие и яркие участники и победители других кинофестивалей, а также получил Гран-при фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде.
Напомним, III Международный фестиваль документального кино SiberiaDOC, основанный в Красноярске в 2023 году, за короткое время стал важной площадкой для развития авторского документального кино в Сибири и за ее пределами. Фестиваль фокусируется на креативной документалистике — направлении, где документальная точность сочетается с художественным языком и глубокой личной историей.
SiberiaDOC объединяет международный конкурс полного метра, конкурс короткого и среднего метра, российскую и параллельную программы. В 2025 году фестиваль представил 37 фильмов из 15 стран, провел десятки показов, образовательных и дискуссионных мероприятий, а также стал местом встречи режиссеров, продюсеров и зрителей.