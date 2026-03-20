Во Владивостоке составили карту углерода на карбоновом полигоне в бухте Аякс

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) составили детальную карту углерода на карбоновом полигоне в бухте Аякс, расширив границы применения лазеров и беспилотных летательных аппаратов. Полученные цифровые модели станут основой для долгосрочного мониторинга углеродного баланса, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Дальневосточный карбоновый полигон первым среди 19 действующих карбоновых полигонов России стал использовать комбинирование технологий воздушного и наземного сканирования местности с помощью БПЛА, лидаров и мультиспектральных камер. Прибрежно-морские экосистемы играют ключевую роль в регулировании климата благодаря способности поглощать и удерживать углерод. Для их изучения ученым необходимо было получить сведения о каждом объекте на территории — от высоты деревьев до площади газонов.
«Исследователи применили комбинацию наземного лазерного сканирования и мультиспектральной съемки с беспилотников, чтобы оценить способность прибрежных экосистем поглощать парниковые газы. По данным с БПЛА команда создала цифровые двойники участков дальневосточного карбонового полигона. Это позволило повысить точность и оперативность определения биомассы и запасов углерода в прибрежно-морских экосистемах», — сообщили в министерстве.
Ученые провели съемки исследуемой территории в холодный и теплый сезоны, затем определили породы деревьев и их параметры. Для оценки биомассы и запасов углерода была создана модель, учитывающая особенности исследуемой территории. Для сбора материалов применялось наземное и воздушное лазерное сканирование, а также классическая и мультиспектральная аэрофотосъемки с применением беспилотных авиационных систем. В результате удалось создать детальную картографическую основу и рассчитать предварительные запасы надземной биомассы и углерода.
«Основные запасы углерода сосредоточены в лесной зоне, а луговая растительность, несмотря на обширную площадь, накапливает его меньше. Полученные цифровые модели станут основой для долгосрочного мониторинга углеродного баланса», — добавили в министерстве.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ при проекте «Оценка секвестрационного потенциала прибрежно-морских экосистем». Бухта Аякс в Японском море является одной из площадок реализации большого проекта карбоновых полигонов в России. Район исследования расположен на территории кампуса ДВФУ и относится к Дальневосточному карбоновому полигону. Земельный участок приморской террасы побережья и морская акватория занимают более 20 га. Акватория бухты расположена на северо-востоке острова Русский, в заливе Петра Великого. Бухта находится между мысами Новосильского и Балка и доходит до южного берега пролива Босфор Восточный.