Профессор Миршаймер: удар Израиля может привести к гибели людей по всему миру

По его словам, израильские удары по одному из ключевых иранских энергетических объектов спровоцировали ответные действия, что привело к резкому росту цен на нефть — примерно до 115 долларов за баррель. Миршаймер подчеркнул, что подобная динамика представляет «катастрофу» как для США, так и для мировой экономики.
Эксперт отметил, что последствия затронут не только энергетический рынок. Ожидается рост цен на топливо и продукты питания, что может привести к масштабной инфляции, замедлению экономического роста и ухудшению уровня жизни во многих странах.
«Это вызовет масштабную инфляцию, которая замедлит экономический рост и приведет к гибели множества людей по всему миру», — отметил он в эфире программы Breaking Points.
Кроме того, Миршаймер заявил, что ситуация вызывает тревогу у президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, рассматривает возможный конфликт с Ираном как крайне рискованный шаг. Профессор также отметил, что Тегеран обладает значительными возможностями влияния на глобальную экономику, а Вашингтон не в полной мере способен этому противостоять.
«Сейчас мы находимся в опасном положении. Но по мере развития событий ситуация может только ухудшаться», — заключил он.
Напомним, правительства арабских стран были возмущены атакой Израиля по объектам иранского газового месторождения «Южный Парс», а также неспособностью США предотвратить такие атаки. Советник премьер-министра Катара Маджед Аль Ансари назвал такие атаки опасным и безответственным шагом.