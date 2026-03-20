Юных авторов «Птичьих рассказов» наградили в Иркутске

IrkutskMedia, 20 марта. В столице Прибайкалья подвели итоги городского конкурса «Синичкин день» (6+). Он проходил среди учебных заведений города в рамках Всероссийской акции «Покормите птиц зимой» (0+).
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, девять авторов сочинений на тему «Птичьи рассказы» получили грамоты и подарки. Местом проведения стал «Дом детского и юношеского творчества».
«Ребята написали замечательные зарисовки, сочинения, рассуждения. Они не просто выполнили задание, а подошли к нему творчески и ответственно. Прежде чем оформить свои мысли на бумаге, школьники всю зиму кормили птиц, наблюдали за их поведением, делали соответствующие записи», — прокомментировала председатель экспертного совета, педагог Дома творчества, главный редактор издательства «Алфавит» Елена Чечельницкая.
Преподаватель также отметила, что работы лучших авторов будут размещены в спецвыпуске газеты «Здравствуйте, Александр Фёдорович!» (12+), которую третий год публикует «Дом детского и юношеского творчества». Среди заметок сочинения (6+) под такими заголовками, как «Воробьиная квартира», «Птичье кафе», «Птички-невелички», «Дачные соседи» и другие.
По итогам конкурса лауреатами первой степени стали Ксения Кобызева (школа № 2), Аксинья Орлова и Рудольф Парей (школа № 17), Владислав Шумилин (школа № 24). На втором месте Александр Макаров из школы № 57 и Вадим Шумилин из 24-й школы. Грамоты третьей степени получили Кристина Соловьева (школа № 67) и Алиса Шилова (школа № 57). Приз зрительских симпатий достался Софии Зуевой из 67-й школы.
Напомним, III Областная литературная акция единого действия «День чтения вслух» (0+), приуроченная к 100-летию писателя Марка Давидовича Сергеева, состоялась в Иркутске. В рамках проведенных мероприятий депутаты думы города Татьяна Марченко и Оксана Жучкова познакомили детей с творчеством иркутского литератора. Об этом сообщает пресс-служба думы столицы Приангарья.