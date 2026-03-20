С 1 апреля 2026 года штраф за неоплату парковки в центре Ростова-на-Дону будет увеличен до 3 тысяч рублей

Соответствующий областной закон «О внесении изменений в областной закон “Об административных правонарушениях” приняли сегодня депутаты Законодательного Собрания Ростовской области.

Соответствующий областной закон «О внесении изменений в областной закон “Об административных правонарушениях” приняли сегодня депутаты Законодательного Собрания Ростовской области.

Действующий тариф, 1500 рублей, не пересматривался с 2014 года и является одним из самых низких в стране.

Как отметили в Департаменте автомобильных дорог, штрафные санкции помогают формировать культуру парковки. Сегодня, как часто отмечают ростовчане и гости донской столицы, фиксируют средства массовой информации, в центральной части города наблюдается запаркованность городских улиц.

При этом автомобилисты паркуются вторым или даже третьим рядом на проезжей части, оставляют машины на трамвайных путях.

— Организация платного парковочного пространства позволяет нам структурировать автомобильные потоки и эффективно использовать имеющиеся парковочные места в городе, — подчеркнул директор Департамента автомобильных дорог Денис Водопьянов. — А увеличение размера штрафа будет способствовать формированию дисциплины наших водителей.

Вместе с тем в городе продолжает оставаться острым вопрос недобросовестных автомобилистов, которые закрывают номера или снимают их с машины, чтобы не платить штраф. Согласно решению антитеррористической комиссии Администрации города с 12 сентября прошлого года все закрывающие регистрационные знаки предметы удаляются инспекторами в ручном режиме. Работа в этом направлении продолжится. Вопрос обеспечения безопасности на дорогах Ростова находится на особом контроле главы города.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.