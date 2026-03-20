С 1 апреля 2026 года штраф за неоплату парковки в центре Ростова-на-Дону будет увеличен до 3 тысяч рублей

Вместе с тем в городе продолжает оставаться острым вопрос недобросовестных автомобилистов, которые закрывают номера или снимают их с машины, чтобы не платить штраф. Согласно решению антитеррористической комиссии Администрации города с 12 сентября прошлого года все закрывающие регистрационные знаки предметы удаляются инспекторами в ручном режиме. Работа в этом направлении продолжится. Вопрос обеспечения безопасности на дорогах Ростова находится на особом контроле главы города.