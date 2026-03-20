Shot: Макаревич* не успел покинуть Израиль и отменяет запланированные выступления

Российский музыкант Андрей Макаревич* не смог покинуть Израиль и был вынужден отменить запланированные выступления на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает Shot.
Отмечается, что из-за боевых действий и регулярных обстрелов артист перенес концерт на Кипре, который должен был состояться 3 марта, на ноябрь. Также были отменены другие поездки и публичные мероприятия.
По информации СМИ, певец находится между Тель-Авивом и Хайфой и вместе с семьей укрывается в бомбоубежище. В случаях, когда не удается быстро добраться до укрытия, он, как сообщается, прячется под лестницей в доме, передает Telegram-канал.
Ранее стало известно, что Макаревич* продает в Израиле вино с территорий, которые международное право считает палестинскими землями, по цене более 600 долларов. Вместе с напитком покупатели получают автографы артиста и его супруги-израильтянки Эйнат Кляйн.
Недавно руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил лишить гражданства России Макаревича* за то, что он назвал народную артистку СССР Александру Пахмутову «не очень хорошим композитором».
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.