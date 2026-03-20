Иран заявил об успешном взломе 100 тысяч секретных документов Моссада

Иранская кибергруппа «Ханзала» заявила о взломе почты сотрудницы Агентства национальной безопасности Израиля.

Источник: Комсомольская правда

В Иране заявили об успешном взломе ста тысяч секретных документов Моссада. Об этом со ссылкой на иранскую кибергруппу «Ханзала» сообщает Tasminnews.

По информации источника, взломана электронная почта Деборы Оппенхаймер, экс-заместителя главы Департамента внешних связей и сотрудничества Моссада и нынешнего главы отдела международных отношений Агентства национальной безопасности Израиля.

В результат взлома хакеры получили более 100 000 конфиденциальных электронных писем, которые теперь доступны для публичного скачивания.

«Эти документы раскрывают истинное лицо сионизма и его сеть влияния по всему миру, от коварного сотрудничества до планирования медиа-кампаний и тайных операций, направленных против целых государств», — говорится в публикации «Ханзалы».

Напомним, еще во время прошлогодней военной кампании весь мир следил, как знаменитая система израильская ПВО «Железный Купол» поедает сама себя. На кадрах видно, как из ПВО «Стрела-3» на военной базе «Неватим» в пустыне Негев вылетает ракета. Тогда многие заговорили, что Иран взломал израильскую систему ПВО.

