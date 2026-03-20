Дизайнер из Красноярска представила свою коллекцию на Московской неделе моды

Красноярка Дарья Киприянова представила свой бренд в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Дизайнер из Красноярска Дарья Киприянова представила свой бренд на шестой Московской неделе моды. Ее коллекция называется «Я вижу тебя». Об этом сообщают Gornovosti.

Главные цвета этой коллекции — черный и красный, ключевой акцент — приталенные силуэты. Мастер отказалась от белого и сделала ставку на контраст фактур и внутреннюю трансформацию.

— Одежда для женщин со своим взглядом на мир, — так характеризует свой бренд красноярка.

Неделя моды прошла с 14 по 19 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». В ней поучаствовали около 300 дизайнеров из разных уголков России, а также Китая и Турции.