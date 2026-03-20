Дизайнер из Красноярска представила свою коллекцию на Московской неделе моды

Дизайнер из Красноярска Дарья Киприянова представила свой бренд на шестой Московской неделе моды. Ее коллекция называется «Я вижу тебя». Об этом сообщают Gornovosti.
Главные цвета этой коллекции — черный и красный, ключевой акцент — приталенные силуэты. Мастер отказалась от белого и сделала ставку на контраст фактур и внутреннюю трансформацию.
— Одежда для женщин со своим взглядом на мир, — так характеризует свой бренд красноярка.
Неделя моды прошла с 14 по 19 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». В ней поучаствовали около 300 дизайнеров из разных уголков России, а также Китая и Турции.