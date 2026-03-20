Иркутск побьет рекорд России массовым исполнением песни на 365-летие города

Подготовка к 365-летию Иркутска идет полным ходом! Подробности праздничной программы рассказали на пресс-конференции в «Комсомольской правде». День города в этом году выпадает на первую субботу июня, но гуляния продлятся два дня — 6 и 7 июня.
Уже в 16-й раз в областном центре пройдет фестиваль «Музыка моего города». Организаторы решили освежить формат и отказались от выступления хедлайнера. Вместо этого гостей ждут местные группы и танцевальные коллективы.
А теперь о главном! Сибиряки попытаются установить всероссийский рекорд. У памятника Александру III все желающие соберутся в огромный хор и исполнят песню. Организаторы ставят цель вписать город в Книгу рекордов России как площадку с самым массовым пением на открытом воздухе.
Какую именно композицию предстоит выучить, объявят позже. Так что у желающих поучаствовать еще есть время подготовиться.
