Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Река Барангабигай официально появилась на карте Красноярского края

В Таймырском Долгано-Ненецком округе официально зарегистрировали реку с названием Барангабигай. Объект внесли в каталог географических названий России после утверждения Росреестром, сообщили в ведомстве.

Как пояснили в ведомстве, включение названия в реестр «обеспечивает юридическую защиту топонима и его корректное использование в официальных документах, на картах и в научных работах». Это также способствует сохранению культурного наследия коренных народов Севера и изучению истории освоения Таймыра.

Ранее в реестр включали реки Голомокон и Дагачукан.

