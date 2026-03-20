Река Барангабигай официально появилась на карте Красноярского края

В Таймырском Долгано-Ненецком округе официально зарегистрировали реку с названием Барангабигай. Объект внесли в каталог географических названий России после утверждения Росреестром, сообщили в ведомстве.
Как пояснили в ведомстве, включение названия в реестр «обеспечивает юридическую защиту топонима и его корректное использование в официальных документах, на картах и в научных работах». Это также способствует сохранению культурного наследия коренных народов Севера и изучению истории освоения Таймыра.
Ранее в реестр включали реки Голомокон и Дагачукан.
