Ким Чен Ын прокатился на танке вместе с дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э посетил военные учения, где, как следует из опубликованных данных, прокатился на танке и наблюдал за действиями подразделений. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), он побывал на учебной базе корпуса столичной обороны и оценил тактические маневры пехоты и бронетехники.