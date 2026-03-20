Ким Чен Ын прокатился на танке вместе с дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э посетил военные учения, где, как следует из опубликованных данных, прокатился на танке и наблюдал за действиями подразделений. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), он побывал на учебной базе корпуса столичной обороны и оценил тактические маневры пехоты и бронетехники.

По имеющейся информации, в учениях участвовали силы специального назначения, танковые подразделения и бронетанковые части, отрабатывавшие совместное наступление. Отмечается, что во время мероприятий лидер страны находился на боевой машине вместе с дочерью.

Также Ким Чен Ын заявил о значительных характеристиках новой техники. По его словам, танк стал результатом длительной разработки и оснащен современными системами управления огнем и средствами радиоэлектронной борьбы.

Он отметил, что новая техника, по его оценке, способна повысить боеспособность армии и устранить прежние ограничения, в том числе при ведении боевых действий в ночное время, передает ЦТАК.

В феврале СМИ сообщили, что Ким Чжу Э, 13-летняя дочь Ким Чен Ына, получила кураторские полномочия в секторе, связанном с государственной ракетной программой. Сам лидер КНДР неоднократно сопровождал дочь на объектах, задействованных в испытаниях ядерного и ракетного вооружения.

