Солнечная активность может вырасти на следующей неделе из-за корональных дыр. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Пост опубликован в официальном Telegram-канале.
По данным специалистов, к Земле уже начала поступать выброшенная ранее солнечная плазма. Первые признаки ее прихода зафиксировали около 4 утра по московскому времени.
«Магнитосфера Земли пока не среагировала на воздействие, но это, почти наверняка, лишь вопрос времени», — говорится в сообщении.
В лаборатории уточнили, что до конца недели к планете могут дойти от двух до трех выбросов плазмы. В связи с этим ожидаются магнитные бури уровня G2-G3, а общая продолжительность геомагнитных возмущений может составить до шести суток.
«Попытка нового роста может начаться на будущей неделе, когда на обращенную к Земле сторону Солнца выйдет несколько групп пятен», — пояснили ученые.
Ранее сообщалось, что сильнейшая за два месяца магнитная буря накроет Землю в ночь с 19 на 20 марта. По оценке специалистов, пик геомагнитной активности придется на период с 19 по 21 число. При этом сами возмущения могут продолжаться почти неделю.