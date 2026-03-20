Солнечная активность может вырасти на следующей неделе из-за корональных дыр

К Земле уже начала поступать выброшенная Солнцем плазма.

Источник: Комсомольская правда

Солнечная активность может вырасти на следующей неделе из-за корональных дыр. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Пост опубликован в официальном Telegram-канале.

По данным специалистов, к Земле уже начала поступать выброшенная ранее солнечная плазма. Первые признаки ее прихода зафиксировали около 4 утра по московскому времени.

«Магнитосфера Земли пока не среагировала на воздействие, но это, почти наверняка, лишь вопрос времени», — говорится в сообщении.

В лаборатории уточнили, что до конца недели к планете могут дойти от двух до трех выбросов плазмы. В связи с этим ожидаются магнитные бури уровня G2-G3, а общая продолжительность геомагнитных возмущений может составить до шести суток.

«Попытка нового роста может начаться на будущей неделе, когда на обращенную к Земле сторону Солнца выйдет несколько групп пятен», — пояснили ученые.

Ранее сообщалось, что сильнейшая за два месяца магнитная буря накроет Землю в ночь с 19 на 20 марта. По оценке специалистов, пик геомагнитной активности придется на период с 19 по 21 число. При этом сами возмущения могут продолжаться почти неделю.