Злата Ремчукова получила допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе

18 марта международная организация World Gymnastics объявила о расширении списка спортсменов, тренеров и специалистов, допущенных к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В число атлетов, получивших возможность выступать на мировой арене, вошла российская гимнастка Злата Ремчукова.

Путь в сборную: от чемпионата России до международного допуска.

Успешное выступление на чемпионате России — 2026 стало ключевым этапом в карьере Златы Ремчуковой. По итогам турнира она вошла в состав сборной России по художественной гимнастике — главный национальный старт сезона определяет состав команды для участия в международных соревнованиях, включая чемпионат Европы.

На чемпионате, который проходил с 27 февраля по 6 марта в Московском Дворце гимнастики Ирины Винер, Злата выступала в составе команды «Небесная грация» под руководством тренера Анны Усцовой и хореографа Елены Егоровой. В команду также входили Софья Соколовская, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик и Алина Прощалыкина.

Расширение списка допущенных спортсменов — важный шаг для российских гимнастов, позволяющий сохранить связь с международным спортом и продолжить профессиональное развитие.

Александр Веселовский.

Фото: Олег Наумов, сборная России по художественной гимнастике.