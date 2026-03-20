Злата Ремчукова получила допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе

На чемпионате, который проходил с 27 февраля по 6 марта в Московском Дворце гимнастики Ирины Винер, Злата выступала в составе команды «Небесная грация» под руководством тренера Анны Усцовой и хореографа Елены Егоровой. В команду также входили Софья Соколовская, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик и Алина Прощалыкина.