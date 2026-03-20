Глеб Никитин поздравил мусульман Нижегородской области с Ураза-байрам

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил местных мусульман по случаю праздника Ураза-байрам, который в этом году приходится на 20 марта. Пресс-служба губернатора и правительства области обнародовала текст его обращения.
«Завершился священный месяц Рамадан — время духовного и телесного очищения. Последователи ислама встречают один из главных праздников, который символизирует благодарность за возможность стать лучше, за преодоление своих искушений, за духовную работу», — рассказал Глеб Никитин.
По словам губернатора, Ураза-байрам — это время ликования и добросердечия. Он подчеркивает значение эмпатии к окружающим, призывает к прощению и поощряет стремление к добрым поступкам. Эти ценности универсальны и объединяют людей вне зависимости от их происхождения и вероисповедания.
Ураза-байрам, как сообщил губернатор, в Нижегородской области всегда отмечается с большим радушием, храня многолетние обычаи. В этот период мусульмане нашего региона собираются с родными и близкими, отдают дань уважения предкам и обмениваются подарками.
По словам губернатора, особо ценно, что празднование Ураза-байрам проходит в духе дружбы и взаимного уважения, которые всегда отличали Нижегородскую землю. Жители региона сообща трудятя на благо Нижегородской области, проявляя понимание и уважение к культурным особенностям друг друга.
