Красноярцев приглашают на ярмарку трудоустройства

17 апреля в Красноярском крае пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Он охватит все территории, около 400 работодателей из разных отраслей представят актуальные вакансии для соискателей.
В Красноярске мероприятие состоится в кадровом центре «Работа России» в Октябрьском районе (ул. Калинина, 80а) и в Фонде развития бизнеса и социальных инициатив (ул. Коммунальная, 26).
«Эксперты помогут участникам оценить карьерные перспективы и выбрать наиболее подходящие варианты трудоустройства. Для молодёжи организуют профориентационные консультации, а для старшего поколения — занятия по разным направлениям, которые объединяет движение “Сибирское долголетие”. Отдельные локации будут для участников СВО и членов их семей. Помимо мер поддержки, пришедшим окажут содействие в регистрации на краевом портале “Vаша Zанятость”», — рассказали в мэрии.
Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в Красноярском крае с 2023 года в два этапа: региональный и федеральный. По итогам 2025 года работу нашли более 3,6 тысячи участников.
