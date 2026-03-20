На Земле ожидаются магнитные бури после выброса солнечной плазмы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Магнитные бури, вызванные выбросом солнечной плазмы минувшей ночью, в ближайшее время ожидаются на Земле. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
«Ночью около 4 часов по московскому времени на графиках солнечного ветра появились первые явные признаки прихода выброшенной солнечной плазмы к орбите Земли. Запоздание по сравнению с прогнозом составило около 5 часов. Магнитосфера Земли пока не среагировала на воздействие, но это, почти наверняка, лишь вопрос времени. Всего к планете до конца недели должно прийти от 2 до 3 выбросов. В этой связи в течение сегодняшнего дня ожидается ранее спрогнозированный выход на магнитные бури уровня G2-G3», — говорится в сообщении.
По словам специалистов, общая продолжительность возмущений может составить около шести суток.
Кроме того, новая волна вспышек на Солнце ожидается на следующей неделе, когда на обращенную к Земле сторону Солнца выйдет несколько групп пятен.